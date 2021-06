Kayna - Die Würfel sind gefallen: Das alte Kino in Kayna wird abgerissen. Voraussetzung für den geplanten Abriss des traditionsreichen Hauses in der Waldstraße war die Streichung aus der Denkmalliste. „Dieser formelle Akt ist jetzt erfolgt und das Haus steht nicht mehr unter Denkmalschutz“, informierte Ortsbürgermeisterin Margarete Späte (CDU) in dieser Woche auf der Sitzung des Ortschaftsrates. Lange zuvor hatte sich der Kaynaer Rat zu diesem Abriss bekannt. Ob die Bagger noch in diesem Jahr anrücken können, hängt auch von der finanziellen Lage der Stadt Zeitz ab. Zuvor wird ein ortsansässiges Architekturbüro eine Dokumentation über das ehemalige Denkmal erstellen.

Denn im Lichtspieltheater Kayna spielte sich einst das gesellschaftliche Leben ab. Es gab nicht nur das Kino, sondern auch eine Bar und eine Sauna. Gegenüber des Kinosaals lag sogar eine Zweieinhalb-Raum-Wohnung. Am 27. Juni 1990 flimmerte der letzte Film über die Leinwand. Der hieß - so paradox es klingen mag - auch noch passend „Die letzte Vorstellung.“ Seitdem ist das Haus dem Verfall preisgegeben. Längst regnet es durchs Dach. (mz)