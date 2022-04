Darum sind die neuen Rettungswagen des Zeitzer Deutschen Roten Kreuz besser

Zeitz/MZ - Noch glänzt die Karosserie makellos: Zwei neue Rettungswagen hat der Zeitzer DRK-Verband am Donnerstagmorgen am Altmarkt präsentiert. Nächste Woche werden sie in Zeitz erstmalig in Betrieb gehen, erklärt DRK-Rettungsdienstleiter und stellvertretender Geschäftsführer Andreas Lange. Alle sechs Jahre werden die DRK-Rettungswagen ersetzt, wie auch die Vorgänger dieser neuen Wagen. Etwa 250.000 bis 300.000 Kilometer Einsatzfahrt, pro Tag etwa sieben bis acht Touren, habe ein Wagen dann zurückgelegt und damit käme es zu einer gewissen Abnutzung.