Darum liest ein Schüler aus Zeitz ein Buch nach dem anderen

Ein Zeitzer Schüler hat während einer Leseaktion in den Ferien nicht ein oder zwei, sondern gleich 24 Bücher verschlungen.

Lysander Beer liest am liebsten auf seinem Bett im Kinderzimmer.

Zeitz/MZ - Bei Sommerferien denken die meisten Schüler sicher ans Freibad, Fußball spielen oder Eis essen - aber nicht unbedingt ans Lesen. Anders Lysander Beer aus Zeitz, der sich gefreut hat, endlich an der Aktion „Lesesommer XXL“ teilnehmen zu können. Denn dieses Jahr hat der Schüler das Mindestalter von zehn Jahren erreicht und konnte in einem extra eingerichteten Bereich in der städtischen Bibliothek stöbern. Während jeder Teilnehmer der Leseaktion im Raum Zeitz durchschnittlich je vier Bücher gelesen hat, waren es bei Lysander gleich 24 Titel.