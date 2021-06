Darum brauchen Imker des Naturgartens in Zeitz Hilfe

Warum der Bienenlehrgarten in Zeitz schlecht gepflegt ist und was zu tun wäre. Besuchergruppen aus der gesamten Republik wollen das Kleinod kennenlernen.

Zeitz - Vor 19 Jahren wurde das Apiarium - der Bienenlehrgarten - auf dem Parkgelände des neuen Klinikums in Zeitz eröffnet. Ein öffentlicher Naturgarten, in dem Kunst und Natur den Besuchern nahegebracht werden sollten. 2004 war der Lehrgarten der erste Themengarten auf der Landesgartenschau in Zeitz.

„Die Zeitzer Imker haben Anfragen von Besuchergruppen aus der ganzen Republik“

Eine lange Geschichte des Erfolges nahm ihren Anfang. Verschiedenartige Bäume wurden gepflanzt, selbst wenn die für die Honigbiene nicht unmittelbarer Nahrungslieferant sind. „Wir müssen auch an die anderen Insekten denken, von denen es immer weniger gibt. Und die Wildbienen brauchen auch Nahrung“, erzählt Norbert Rohland, der Vorsitzende des Imkervereins Zeitz und Umgebung von 1895.

„Die Zeitzer Imker haben Anfragen von Besuchergruppen aus der ganzen Republik. Bei den Imkern weit über die Landesgrenzen hinaus ist der Lehrgarten bekannt und wird bewundert. Kindergartengruppen gehören ebenso zu den Besuchern wie ganz normale erholungssuchende Zeitzer. Nebenan befindet sich der Kräutergarten, den der Landschaftspflegeverein Mittleres Elstertal hat anlegen lassen. Er wird von der Bevölkerung ebenfalls gerne angenommen.

Die rund 80 Mitglieder des Imkervereins sind mit Pflege des Naturgartens überfordert

Der Landschaftspflegeverein war es auch, der zusammen mit der Mibrag gleich auf dem neben dem Apiarium gelegenen Feld einen 20 Meter breiten Blühstreifen hat anlegen lassen. Es wurde von allen Seiten viel Engagement gezeigt. Doch seit einiger Zeit ist zu beobachten, dass die Wege langsam zuwachsen und die Wildblumenwiesen vergrasen. „Auch ein 2,3 Hektar großer Naturgarten mit Teich braucht seine Pflege“, so Rohland.

Doch damit sind die circa 80 Mitglieder des Imkervereins überfordert. „Ein Teil der Mitglieder steht noch mitten im Berufsleben. Andere sind schon vom Alter her nicht mehr so belastbar. Dann haben wir alle auch noch unsere eigenen Völker, die täglich viel Arbeit machen“, erklärt Rohland. Früher habe es eine Arbeitskraft gegeben, die mit Fördergeldern finanziert werden konnte. Doch das Programm sei ausgelaufen und seitdem auch noch der Betreiber des Klinikums gewechselt hätte, wären die Imker auf sich gestellt. Ab und an würden die Gärtner des Klinikums mähen oder Pflegen. Aber Rohland versteht auch, dass die Gärtner noch vielfältige andere Aufgaben haben und der Lehrgarten zeitlich hinten ansteht.

Auf dem Gelände des Bienenlehrgartens leben fünf Bienenvölker. Verschiedene kleine Gebäude werden von den Imkern genutzt. Foto: Peter Zielinski

Imker brauchen Hilfe

Aber gerade die Patienten des Klinikums genießen den Naturgarten besonders gerne. So wie die drei Frauen Christin, Andrea und Manuela, die sich in stationärer Behandlung befinden und jeden Tag nach ihrer Therapie in den Bienengarten kommen. „Es ist so entspannend und man entdeckt immer wieder etwas Neues“, sagt Christin. „Es sah aber schon viel gepflegter aus“, stellt Manuela fest und Andrea fügt hinzu: „Aber wer soll’s machen?“ Selbst die Anfängerkurse für Jungimker, die der Verein früher abhielt, finden wegen Personalmangels nicht mehr statt.

Für Rohland wäre es wünschenswert, wenn sich alle Beteiligten einmal an einen Tisch setzen könnten und ergebnisoffen darüber diskutiert werden würde, „was machbar ist und was nicht. Damit die Pflege des Gartens halbwegs geregelt ist und es den Bienen gut geht.“ Die Zeitzer Imker würden sich auch wünschen, dass sich die Stadt an einer Lösungssuche beteiligt. „Vielleicht fühlt sich das ein oder andere Unternehmen in der Region ebenfalls angesprochen und könnte uns helfen“, hofft Rohland. (mz)