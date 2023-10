In sozialen Netzwerken wird unter anderem diskutiert, ob im Rahmen der Dreharbeiten zu „EAST! Mein Jahr in Zeitz“ unbefugt privates Gelände betreten wurde. Der Sender äußert sich derzeit nicht zu dem Vorwurf.

Darsteller schleppen Tür aus Villa in Zeitz: War das erlaubt?

Zeitz/MZ - Über die MDR-Dokumentation „EAST! Mein Jahr in Zeitz“, die am Tag der deutschen Einheit im Fernsehen ausgestrahlt wurde, wird in Zeitz weiterhin heftig diskutiert. Dabei geht es nicht allein um die Beurteilung des Films.