Alttröglitz/MZ. - Für Daniela Fischer ist es eine Selbstverständlichkeit: Viermal im Jahr geht sie ins Hyzet-Klubhaus in Alttröglitz zur Blutspende. Am Mittwoch kam sie zum 100. Mal. „Ich habe im Hydrierwerk Chemiefacharbeiter gelernt und schon in der Lehre wurde ich angesprochen, ob ich zur Blutspende gehe“, sagt die 62-Jährige. Sie sagte Ja und bis heute kommt sie regelmäßig. „Rechnet man die DDR-Zeit mit, dann sind es weit über 100, vermutlich sogar schon fast in Richtung 200, denn ich ging regelmäßig jedes Jahr“, erzählt sie und hatte schon mehrere Spender-Ausweise. Zuerst lebte sie in Tröglitz, ging dort in der Grundschule zur Blutspende. Dann zog die Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Tröglitz zum Blutspenden ins Hyzet-Klubhaus um. „Ich komme sehr gern hierher. Es herrscht eine tolle Atmosphäre, manche der ehrenamtlichen Helfer kenne ich schon seit Jahren und unter den Spendern kennt man sich ebenfalls“, sagt Daniela Fischer.