Dampflok aus den 1960ern - Von Zeitz aus mit Volldampf nach Berlin

Zeitz/MZ - Wenn am 3. Oktober morgens um halb neun dicke Rauchschwaden über die Gleise des Zeitzer Bahnhofs ziehen, dann beginnt für die Passagiere, die in den Zug aus Saalfeld einsteigen, eine Zeitreise in die 1960er-Jahre. Die Dampflokomotive 01 066 zieht acht Personenwagen Richtung Leipzig. Doch nicht genug. In Leipzig wird die Lok gewechselt. Weitere Wagen werden angehängt und die Dampflok 01 519 dem Sonderzug nach Berlin vorgespannt.