Hacker sind in Programme von Computern eingedrungen, damit das nicht passiert bietet die Zeitzer Firma Wunds bei einem Netzwerktreffen Lösungen an.

Zeitz/MZ. - Zum zweiten Mal lädt die Zeitzer Computerfirma Wunds am 19. März zu einem Netzwerktreffen ein. Nachdem sich bei der Premierenveranstaltung im Herbst vergangenen Jahres alles um die E-Rechnung für Unternehmen drehte, die seit diesem Jahr zwischen Geschäftspartnern verpflichtend ist, steht jetzt die IT-Sicherheit im Mittelpunkt. Wie beim ersten Netzwerktreffen auch sind nicht nur die Kunden der Zeitzer Firma angesprochen, sondern alle Gewerbetreibenden der Region, die sich über die Thematik bei Fachleuten informieren und beraten lassen wollen. Denn mittelständische Unternehmen würden zunehmend mehr in den Fokus von Cyberkriminellen geraten und sind damit vom USB-Stick bis zum Smartphone erhöhten Gefahren aus dem Netz ausgesetzt.

Praxisnahe Tipps

„Wir werden bei dem Netzwerktreffen über aktuelle Bedrohungen aber auch über innovative Sicherheitsstrategien informieren“, sagt Wunds-Mitarbeiterin Sina Geithner. Die Spezialisten der Zeitzer Computerfirma, die sich zunehmend als Digitalagentur versteht, wollen deshalb bei der Veranstaltung Lösungen und Konzepte vorstellen, mit denen die Gewerbetreibenden die IT-Sicherheit ihrer Unternehmen auf ein neues Level bringen und sich so erfolgreich vor Cyberangriffen schützen können. „Die Teilnehmer des Treffens können sich dabei von unseren Spezialisten praxisnahe Tipps aus erster Hand holen“, verspricht Sina Geithner.

Die Teilnahme am Netzwerktreffen, das am 19. März von 9 bis 13 Uhr in den Räumen der Firma Wunds in der Zeitzer von-Harnack-Straße stattfindet, ist kostenlos. Allerdings wird wie bei der Premiere auch eine Spendenbox aufgestellt und zugunsten der Zeitzer Tafel gesammelt. Anmeldungen für die Veranstaltung sind erwünscht.

Bekannt seit 25 Jahren

Das Zeitzer Computerunternehmen Wunds wurde vor über 25 Jahren als Familienunternehmen gegründet und gehört mittlerweile als eigenständig betriebenes Unternehmen zur Firma Intero Technologies Stralsund. Das IT-Unternehmen hat sich über die Jahre insbesondere bei kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie bei Behörden und Verwaltungen mit seinen individuellen digitalen Lösungen zur Verbesserung der Betriebsprozesse einen Namen gemacht.