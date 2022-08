Besonderes Fest im Zeitzer Gartentraum Dahlienkönigin und Weinprinzessin kommen zur Dahlientaufe in den Schlosspark Moritzburg Zeitz

180 Dahlien aus dem traditionsreichen Köstritzer Gartenbaubetrieb Panzer wurden in Zeitz in Schaubeeten gepflanzt. Nun steht die Dahlientaufe an. Worauf man sich am Sonntag freuen kann.