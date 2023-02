Zeitzer Feuerwehr hat nach 30 Minuten die Flammen in dem leerstehenden Gebäude in der Schützenstraße im Griff. Was der Einsatzleiter sagt.

Dachstuhl in der Schützenstraße in Zeitz steht in Flammen

In der Zeitzer Schützenstraße stand am Samstagabend der Dachstuhl eines leerstehenden Hauses in Flammen.

Zeitz/MZ - Nach 18 Uhr am Samstagabend in Zeitz: Aus allen Richtungen fahren Feuerwehrfahrzeuge in die unweit der Fußgängerzone gelegene Schützenstraße. Dort steht ein Feuerball über dem letzten, leerstehenden Wohnhaus in Richtung Schützenplatz/Tröglitzer Straße.