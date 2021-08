Droyssig/MZ/MV - Die Container, die für den aus allen Nähten platzenden Hort der Droyßiger Grundschule angeschafft werden sollen, werden offenbar doch teurer als ursprünglich von der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst angedacht. Bürgermeister Uwe Kraneis (parteilos) ist erst von rund 34.000 Euro ausgegangen.

Container für den Hort der Droyßiger Grundschule werden teurer

Dieser Preis hatte sich dann aber inklusive Transport- und Installationskosten auf 54.000 Euro erhöht. „Das ist dann auch die Summe, die wir über Fördergelder beantragt und bewilligt bekommen haben“, erklärte Kraneis in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.

Nun aber stehe ein Angebot über 83.000 Euro im Raum. Der Grund sei, so Kraneis, dass die günstigen, aber nie benutzten Container aus einem Flüchtlingsaufnahmelager bei Braunschweig nicht mehr zu haben sind. „Das jetzige Angebot bezieht sich auf nagelneue“, so Kraneis. Der sieht nun auch keine Chance mehr für ein Glasdach, welches für einen geschützten kleinen Hof inmitten der in U-Form aufgestellten Container gesorgt hätte

Lösung für den Transport der Container ist gefunden

„Wir machen jetzt noch mal einen Vor-Ort-Termin mit dem Anbieter. Aber 54.000 Euro ist für uns die Schmerzgrenze“, ist der Bürgermeister kompromisslos. Derweil habe sich aber zumindest das Problem mit der Anlieferung und Aufstellung der Container hinter der Grundschule gelöst.

Laut Kraneis sei es doch nicht möglich, die Container per Kran über das historische Templertor in der Droyßiger Schulstraße zu heben. „Ich habe mit dem Waldbesitzer gesprochen. Und für ihn wäre es kein Problem, die Container mit einem Radlader über seinen Waldweg anzuliefern. Vielleicht müssen dafür ein oder zwei Bäume weichen, aber das ist wohl nicht weiter schlimm“, berichtete Uwe Kraneis weiter in der Sitzung.