Commerzbank hält am Standort Zeitz fest

ZEITZ/MZ - Mehr Kommunikation und Service via Datenleitung und Computerbildschirm. Mehr Möglichkeiten, Geldgeschäfte via Smartphone zu erledigen. Und trotzdem, die Commerzbank wird nach eigenen Angaben ihren Kunden in Zeitz auch in der Zukunft ganz persönlich in der Filiale in der Fischstraße zur Verfügung stehen. Zwar hat sich das Geldhaus in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres mit seinem persönlichen Kundengeschäft aus Weißenfels zurückgezogen. Weder für Zeitz noch für Naumburg sei aber in absehbarer Zeit ein derartiger Schritt geplant. Das machten jetzt der für den Burgenlandkreis zuständige Marktbereichsleiter Patrick Sohrauer und die für die Region Ost zuständige Banksprecherin Sabine Schanzmann-Wey deutlich.

