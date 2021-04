Citystreife und Umweltpolizei

Randalierer, Vandalismus, Schmierereien, Müll: So präsentiert sich Zeitz. Das ist natürlich nicht gewollt. Nicht nur das: Es ist kontraproduktiv. Nicht nur, weil es kaum jemandem Lust machen dürfte, nach Zeitz zu ziehen. Auch die Zeitzer fühlen sich in ihrer Stadt immer weniger wohl. Und selbst die, die immer wieder zupacken und wegräumen, was andere anrichten, verlieren irgendwann die Lust.

Und kommen aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus: Wie kommt man auf die Idee, Wegweiser im Mühlgraben zu „entsorgen“ oder Gitterroste am Wanderweg in den Graben zu werfen? Aber wie kommt man auf die Idee, seinen Müll einfach fallen zu lassen, warum schmeißt man Papierkörbe um oder wirft Pflastersteine durch die Gegend?

Das Problem ist präsent in Zeitz. Seit Jahrzehnten wird geredet und appelliert, Polizei und Ordnungsamt halten die Augen offen. Aber was, bitteschön, sollen die Beamten und die städtischen Mitarbeiter noch alles machen? Es ist einfach Zeit, neue Wege zu gehen: Citystreife, Umweltpolizei, Videoüberwachung... Denn weder ein Mehrgenerationenhaus in der Rahnestraße noch Digitaliserungs- und Kreativzentren werden dieses, eines der dringendsten Probleme der Stadt lösen. Es sei denn, sie haben kreative Ideen, wie man für neue „Ordnungsarbeitsplätze“ Kohlegeld bekommt.

