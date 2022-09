Christian Thieme will in Zeitz im Amt bleiben

Zeitz/MZ/ank - Christian Thieme (CDU) möchte Oberbürgermeister von Zeitz bleiben. Er werde zur Oberbürgermeisterwahl im kommenden Jahr wieder antreten, sagte Thieme am Donnerstag gegenüber der MZ. Er tue das, weil ihm Zeitz am Herzen liege. „Trotz oder gerade wegen der vielen Schwierigkeiten möchte ich weiterhin Verantwortung übernehmen. Wir haben in den letzten Jahren immens viele Erfolge erarbeitet und gemeinsam mit dem Stadtrat und allen Unterstützern möchte ich dafür Sorge tragen, dass es mit Zeitz weiter aufwärts geht“, so Thieme wörtlich.