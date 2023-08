Am Sonntag treffen sich viele Sänger in Bad Kösen.

Männergesangverein Harmonie Kayna singt am Sonntag auf der Rudelsburg und am 16. September in Würchwitz.

Kayna/MZ - Am Sonntag, 3. September, wird die Rudelsburg bei Bad Kösen zur großen Bühne. Ab 14 Uhr heißt es Singen auf Burgen. Aus der Region Zeitz sind der Männergesangverein Harmonie Kayna, der Gemischte Chor Elstertal und der Landchor Geußnitz mit dabei. „Wir freuen uns sehr auf das große Chortreffen“, sagt Wolfgang Bochskanl, Chef des Männergesangvereins Kayna. Gleichzeitig nutzt er die Gelegenheit, auf die eigene Veranstaltung der Männer aufmerksam zu machen. So findet dann am Samstag, 16. September, um 14.30 Uhr das 16. Chorkonzert des Männergesangvereins Harmonie im Saal der ehemaligen Gaststätte in Würchwitz statt. Es singen der Stadtchor Meuselwitz, die Männerchöre aus Schladebach sowie Niederpöllnitz und natürlich die Kaynaer.