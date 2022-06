Chefin auf der Scholle

Der Frühling lockt viele wieder in den Garten. In der Anlage Draschwitz-Elsteraue nahe Göbitz wurde am Samstag ein neuer Vorstand gewählt. Sandra Malke wurde erstmals Vorsitzende.

Göbitz/MZ - Der Wind weht kalt über die Elsterwiesen, aber die Sonne lacht am ersten Frühlingswochenende und lockt zahlreiche Gärtner auf ihre Schollen. So auch in der Kleingartenanlage Draschwitz-Elsteraue. Sie liegt idyllisch eingebettet zwischen Weißer Elster auf der einen Seite und dem Göbitzer Mühlgraben auf der anderen Seite. „Wir lieben hier vor allem die Natur und die herrliche Ruhe“, sagt Sandra Malke. Die junge Frau ist die frisch gebackene Vereinsvorsitzende, denn am Samstag wurde der Vorstand neu gewählt. Der bisherige Chef war zurückgetreten.