Chance für alte Schule in der Zeitzer Innenstadt

Das Gebäude am Thomas-Müntzer-Platz in Zeitz hat einen neuen Eigentümer. Wie es dazu kam und welche Pläne er hat.

Höchste Zeit: Auf diesem Foto vom Frühjahr sieht man den Zustand der ehemaligen Schule am Thomas-Müntzer-Platz in Zeitz sehr gut.

Zeitz/MZ - Sie ist in einem jämmerlichen Zustand, und das schon seit Jahren. Doch jetzt gibt es offensichtlich Hoffnung für die ehemalige Paul-Wegmann-Schule am Thomas-Müntzer-Platz in Zeitz: Das Gebäude ist verkauft, und es soll auch tatsächlich schon konkrete Pläne geben.