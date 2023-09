Mit Video: Camping im Kleinformat - Schaulaufen der Fahrradwohnwagen in Luckenau bei Zeitz

Luckenau/MZ - „Mucki“ musste dieses Wochenende zu Hause bleiben. Dafür hatte Christoph Gilbert „Muckelinchen“ im Schlepptau. „Muckelinchen“, so hat der Mann aus Fulda liebevoll seinen gemütlichen Fahrradwohnwagen getauft. Mit ihm – und nicht mit seinem „großen Bruder“ – ist er jetzt per Liegerad rund 300 Kilometer nach Luckenau gefahren. Dort fand am Wochenende das dritte Deutsche Fahrrad-Wohnwagentreffen statt – organisiert von Jörg Patzschke aus Theißen nebst Kompagnon.