Bußgeld für Sonnenuhr: Schlechter „Werbegag“ für Zeitz und vor allem die Innenstadt

Die Frage nach der Sonnenuhr am Roßmarkt wurde in der Zeitzer Stadtratssitzung gestellt. Warum sich die Situation weiter zuspitzt.

Zeitz/MZ - Natürlich musste Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend mit der Frage nach der Sonnenuhr rechnen. Jene Sonnenuhr, die mittlerweile schon einige Bekanntheit erreicht hat. Denn kaum war die Sonnenuhr vier Wochen an der Hauswand am Roßmarkt 19, kam von der Stadt mit Verweis auf eine Ordnungswidrigkeit die Androhung eines Bußgeldes.