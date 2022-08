Busse standen am Freitag in Zeitz wieder still: Es kann noch härter kommen

Zeitz/Weissenfels/MZ - An der Bushaltestelle am Kalktor in Zeitz steht Joachim Schröder. „Hätte ja sein können, dass doch ein Bus fährt“, sagt er schmunzelnd. „Es wäre aber schön, wenn es an den Haltestellen noch mal einen Hinweis gäbe. Hier waren Leute aus Grimma, die wussten nichts vom Streik in Zeitz.“ Bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen hat die Gewerkschaft ver.di die Busfahrer der Personenverkehrsgesellschaft (PVG) Burgenlandkreis zum Streik aufgerufen, nachdem immer noch keine Einigung bei den Tarifverhandlungen erzielt worden ist. Da der gewerkschaftliche Organisationsgrad auch in Zeitz hoch ist, verließ am Freitag kein Bus das Depot.