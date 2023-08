Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osterfeld/MZ - Am Sonnabend, dem 12. August, wird in Osterfeld gefeiert. Ab 11 Uhr steigt auf dem Burghof zu Füßen des Wahrzeichens der Kleinstadt das Stadtfest. Eigentlich sollte die historische Anlage rund um den Matzturm Kulisse für ein großes Mittelalterfest sein, doch ganz so einfach war ein solches Spektakel dann doch nicht vorzubereiten. „Ich habe durch meine Schneiderei viele Kontakte in die Mittelalterszene, doch ich musste feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, Händler und Handwerker, die alte Gewerke zeigen, zu bekommen“, sagt Jörg-Andreas List, stellvertretender Vorsitzender der Interessenvereinigung der Osterfelder Vereine, die das Fest organisiert. Selbst in letzter Minute hätten ihm noch potenzielle Teilnehmer abgesagt.