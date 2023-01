Bürgermeisterin Kathrin Weber: Es ist ein Teufelskreis für Zeitz

Zeitz/MZ - Es ist eine gute Nachricht, wenn es am Dienstagabend nur einen Containerbrand in Zeitz-Ost gab. Und es ist offensichtlich ein Grund zur Freude, wenn in der einen oder anderen Straße der Müll der Silvesternacht beräumt wurde. „Die Situation mit Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit ist in Zeitz schon so verfahren, ich sehe da keine Lösung“, sagte MZ-Leser Bernd Hartmann angesichts der Brände, der anhaltenden Böllerei und des Mülls, der der Stadt aus seiner Sicht den Stempel aufdrückt.