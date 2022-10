Bürgermeister sieht Verrat an der Gemeinde

Wittgendorf/MZ - Der Gemeinderat Schnaudertal hat in seiner Sitzung am Montag erneut eine Rückzahlung der vor Gericht erstrittenen Umlagezahlung über rund 417.000 Euro an die Verbandsgemeinde (VG) Droyßiger-Zeitzer Forst abgelehnt. Dabei ist die Mitgliedsgemeinde dazu verpflichtet, denn die VG hatte im vergangenen Dezember erfolgreich eine von der Landesregierung angebotene Möglichkeit der „Heilung“ eines Haushaltes durchgeführt, wonach die Streitpunkte aus dem Gerichtsverfahren weitestgehend ausgemerzt worden sind.