Bürgermeister gibt erneute Kandidatur bekannt und schaut mit Sorge auf höhere Umlagen

Osterfeld/MZ - Wird der alte Bürgermeister von Osterfeld auch der neue sein? Hans-Peter Binder (parteilos), der derzeitige Amtsinhaber, hat die Unterlagen für seine erneute Kandidatur für das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters der Kleinstadt für die Wahl am 5. März in dieser Woche jedenfalls abgegeben. Dies verkündete der 63-Jährige auf dem Neujahrsempfang, zu dem die Stadt erstmals wieder seit Corona am Donnerstagabend in das Osterfelder Atrium-Hotel Amadeus eingeladen hatte.

