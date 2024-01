Holocaust-Gedenktag im Burgenlandkreis Bürger, Politiker und Stadtverwaltung gedenken der Opfer des Faschismus am Mahnmal in Zeitz

Etliche Zeitzer trafen sich am Samstagmorgen auf dem Zeitzer Altmarkt. OB Christian Thieme erinnerte an die Nazi-Gewaltherrschaft und mahnte in deutlichen Worten.