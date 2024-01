Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Rehmsdorf/MZ. - Am Donnerstagabend blieb kein Platz im Gasthaus Zum Dorfkrug in Rehmsdorf frei, so groß war das Interesse am Bürgerdialog, zu dem die Bürgerinitiative (BI) Klärschlammverbrennungsanlage Elsteraue. Nein danke! eingeladen hatte. „Die Entwicklung unserer Region liegt mir am Herzen. Aus diesem Grund habe ich meine Komfortzone verlassen und die BI mit gegründet“, sagt Mark Fischer. Er ist 50 Jahre alt, verheiratet und wohnt in Alttröglitz. Vor seiner Haustür – im Chemie- und Industriepark Zeitz (CIP) – soll eine Anlage zur Verbrennung von Klärschlamm errichtet werden. „Seit mir das bekannt wurde, haben wir uns mit der Thematik beschäftigt und im März 2023 eine online-Petition gegen den Bau gestartet“, fährt er fort. Bis heute haben 2.386 Bürger unterschrieben.