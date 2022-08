Burgenlandkreis profitiert von Strafen

Verstöße während der Pandemie haben einige Tausend Euro in die Kasse der Verwaltung gespült. Auch mögliche Subventionsbetrüger beschäftigen die Justiz.

Zeitz/Naumburg/MZ - Die Corona-Pandemie hat zu allerhand neuen Ordnungswidrigkeiten geführt - und die dafür verhängten Bußgelder haben wiederum allerhand Geld in die Kasse des Landkreises gespült. 714 Verfahren hat dessen Rechts- und Ordnungsamt seit Pandemiebeginn wegen Verstößen gegen Corona-Regeln eingeleitet. Dadurch seien 504 Bußgeldbescheide erlassen worden, wodurch der Burgenlandkreis bis dato 50.625 Euro eingenommen hat. „Sofern keine Rechtsmittel gegen die Bescheide eingelegt werden, fließt das Geld in den Kreishaushalt. Bei Verurteilungen durch die Amtsgerichte fließen die Gelder in die Staatskasse“, erklärt Ordnungsamtsleiter Peter Hoekstra.