weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Burgenlandkreis plant neue Brücke für Tröglitz - welche Baustellen es noch gibt

Baustellen in der Elsteraue Neue Brücke für Tröglitz, Bahnhof in Reuden und noch mehr: Wo bald gebaut wird

Wie geht es weiter an der Brücke in Tröglitz? Und am Bahnhof in Reuden: Bei einer Einwohnerversammlung hat das Bauamt des Burgenlandkreises gemeinsam mit Bürgermeister Mark Fischer über die neuen Bauvorhaben in der Gemeinde Elsteraue informiert. Ein Überblick, wo bald etwas passieren soll.

Von Yvette Meinhardt Aktualisiert: 26.11.2025, 16:35
Regelmäßig finden an der Brücke in Tröglitz Untersuchungen statt, hier im Mai 2022. Jetzt wurde ein Neubau der Betonspannbrücke europaweit ausgeschrieben.
Regelmäßig finden an der Brücke in Tröglitz Untersuchungen statt, hier im Mai 2022. Jetzt wurde ein Neubau der Betonspannbrücke europaweit ausgeschrieben. Foto: Y. Meinhardt

Alttröglitz/MZ. - Zahlreiche Baustellen wird es in Zukunft in der Gemeinde Elsteraue geben. Darüber informierten Matthias Hold, kommissarischer Leiter des Bauamtes des Burgenlandkreises, und Bürgermeister Mark Fischer (parteilos) auf der Einwohnerversammlung im Hyzet-Klubhaus.