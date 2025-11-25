Baustellen in der Elsteraue Neue Brücke für Tröglitz, Bahnhof in Reuden und noch mehr: Wo bald gebaut wird
Wie geht es weiter an der Brücke in Tröglitz? Und am Bahnhof in Reuden: Bei einer Einwohnerversammlung hat das Bauamt des Burgenlandkreises gemeinsam mit Bürgermeister Mark Fischer über die neuen Bauvorhaben in der Gemeinde Elsteraue informiert. Ein Überblick, wo bald etwas passieren soll.
Aktualisiert: 26.11.2025, 16:35
Alttröglitz/MZ. - Zahlreiche Baustellen wird es in Zukunft in der Gemeinde Elsteraue geben. Darüber informierten Matthias Hold, kommissarischer Leiter des Bauamtes des Burgenlandkreises, und Bürgermeister Mark Fischer (parteilos) auf der Einwohnerversammlung im Hyzet-Klubhaus.