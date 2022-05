Zeitz/MZ - Unbekannte Buntmetalldiebe sind im Laufe des vergangenen Wochenendes in der Schulstraße in Zeitz in Aktion getreten: Der oder die Täter schlugen an einem im Rohbau befindlichen Gebäude eine Fensterscheibe ein und stahlen nach ersten Erkenntnissen ungefähr 15 Meter Kupferkabel. Das teilte die Polizei am Montag mit.