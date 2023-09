Kunstfest steigt von Freitag bis Sonntag in der Stadt. An sieben Orten präsentieren sich 22 Künstler. An diesem Freitag geht es los.

Line Bøgh und Christian Gundtoft leben seit 2019 in Zeitz. Am Sonntag führt Line Bøgh die Tour der Takt Sound, vom Atelierhaus in der Breitscheid-Straße über die Theodor-Arnold-Promenade. Beginn um 15 Uhr.

Zeitz/MZ - Es wird bunt: Drei Tage lang steigt in der Elsterstadt das Kunstfest Zeitz. An sieben Orten stellen 22 Künstler, die einen Bezug zu Zeitz haben, aus. Ausstellungsorte sind dabei Denkmäler, leerstehende Gebäude wie die Kapitelschänke im Zeitzer Brühl und die Apotheke daneben, aber auch die Stadtgalerie, das Atelierhaus in der Rudolf-Breitscheid-Straße, das Stadtlabor in der Wendischen Straße. Die Ausstellungsorte öffnen am Freitag um 13 Uhr. Um 18 Uhr gibt es eine Eröffnung in der Kapitelschenke. Die Rede halten Friedrich Hensen, künstlerische Leitung, und Roman Mikhaylov.

Internationale Künstler und Gruppen werden ihre Arbeiten der Öffentlichkeit präsentieren. Die Vielfalt reicht dabei von Malerei, Bildhauer, Fotografie, Multimedia und Musik am Abend. „Durch die häufig kunstfremden Örtlichkeiten werden Kunst, Künstler und Publikum mit ungewohnten Situationen konfrontiert und der geradezu legendäre Leerstand der Stadt belebt“, schreibt Jörg Amsler vom Kunstverein Zeitz in der Ankündigung.

Festredner Friedrich Hensen wurde 1990 in Wittenberg geboren, lebt seit 2022 in Zeitz und Berlin. Er sei ein intermedialer Künstler, Musiker, Kurator und Kulturarbeitender. 2011 machte er eine Ausbildung zum Staatlich geprüften Grafik-Designer und studierte bis 2020 an der Staatlichen Akademie für Bildende Künste. Seine Multimedia-Installation zeigt er im CO-WorkingSpace am Rossmarkt. Dort wird ein von Friedrich Hensen geschriebenes Gedicht multimedial in Szene gesetzt, mal von menschlicher Stimme, dann von Computerstimme vorgetragen.

Szenen-Wechsel: In der Stadtgalerie in der Wendischen Straße stellen mehrer Künstler aus. Dazu gehört etwa Bildhauer Karsten Fischer. Er ist 1959 in Braunschweig geboren, lebt und arbeitet seit 2002 in Leuna. Für das Kunstfest hat Fischer sieben Steinskulpturen geschaffen, die, allesamt figürlich, um das Verhältnis zwischen Natur und Mensch kreisen. Auch Steinmetz und Bildhauer Michael Krause zeigt seine Arbeiten in der Stadtgalerie, er lebt seit diesem Jahr in Zeitz. Ebenso lebt und arbeitet Sylvia Kirchhof seit diesem Jahr in Zeitz und widmet sich der Malerei. Alle Arbeiten sind in Zeitz neu entstanden. Großformatige Acrylbilder auf Leinwand. Das Kunstfest ist Samstag und Sonntag 13 bis 19 Uhr geöffnet. Das komplette Programm gibt es im Internet.