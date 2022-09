Bunte Kostüme zum Geburtstagsfest des Theatervereins

Das Theaterpädagogische Zentrum Zeitz feiert sein 25-jähriges Bestehen. Welche Angebote es dazu am Wochenende gibt.

Das Theaterpädagogisches Zentrum Zeitz Triton feiert am Wochenende Jubiläum. Aus diesem Grund gibt es eine kleine Ausstellung und viel Theater im Jugendhaus. Thomas Volk, Kerstin Arandt und Rotraud Denecke (v.l.n.r.) zeigen Kostüme aus vergangenen Vorstellungen.

Zeitz/MZ - Schaufensterpuppen in farbenfrohen Kostümen stehen im Zeitzer Jugendhaus Schuppen. Dazu gibt es Plakate, Fotos, Requisiten - kurzum: Erinnerungen an 25 Jahre Vereinsgeschichte. Das Theaterpädagogische Zentrum (TPZ) Triton feiert am Wochenende sein 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass findet im Foyer des Schuppens eine kleine Ausstellung über den Verein statt, und es gibt jede Menge Kultur. Zum Feiern gibt es doppelten Grund, denn das Musik-Theater (Muth) besteht seit 15 Jahren.