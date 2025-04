Am Wochenende lockte der Schlosspark rund um die Moritzburg ins Grüne. Und wie in Rehmsdorf gefeiert wurde.

Zeitz/Rehmsdorf/MZ. - Ob Sonne oder Nieselregen, vom Wetter ließ man sich über das lange Osterwochenende nicht abhalten, ins Freie zu gehen und die Natur zu entdecken. Ein gutes Ausflugsziel war dabei der Zeitzer Schlosspark. Am Samstag luden die beiden Fördervereine der Evangelischen Grundschule und der Evangelische Kindertagesstätte St. Michael Zeitz zu einer großen Ostereiersuche in den Schlosspark ein und viele Familien kamen. Auf die Plätze fertig, los. Punkt 15 Uhr fiel der Startschuss für die jüngsten Kinder im Lustgarten suchen, die größren Kinder zwischen sechs und 12 Jahre durften im Rossner-Park suchen. Rundherum gab es allerlei zu naschen wie Zuckerwatte, Kaffee und Kuchen. Kinder wurden kreativ geschminkt. Vor allem in vielen Dörfern traf man sich zum Osterfeuer, das Feuer selbst blieb zum Beispiel am Donnerstag in Staschwitz aus. Da herrschte noch Waldbrandgefahr. Anschließend setzte Regen ein.