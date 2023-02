Zeitz/MZ - Kim Trummer hat in diesen Tagen viel zu tun. Der Zwölftklässler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums bereitet sich auf die Abi-Prüfungen vor, trainiert in seiner Freizeit Volleyball, probt mit dem Oberstufenchor des Gymnasiums und der Schulband. Da ist sein Wochenplan eigentlich schon prall gefüllt. Doch jetzt gehört er zu den Organisatoren des Abifiz-Konzertes. Es findet am Samstag, 4. März, 18 bis 20 Uhr, statt. Das Konzert ist eine Aktion der Zwölftklässler, die unter anderem mit diesem Abend Geld für ihren Abi-Ball im Hyzet-Klubhaus sammeln wollen. Rund 10.000 Euro werden erfahrungsgemäß dafür benötigt. „Letztes Jahr fand das Abifiz-Konzert in unserer Aula statt, doch unser Oberstufenchor wurde zur Wolfsohn-Ehrung im Zeitzer Capitol ausgezeichnet und ich war dabei. Das traditionsreiche Capitol finde ich echt sehr schön und so entstand die Idee, das Abifiz dieses Mal im Capitol zu machen“, erzählt der Zwölftklässler.

