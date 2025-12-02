Sabine Mehland hat gemeinsam mit dem Team vom Zeitzer Suppentraum in diesem Jahr für die Dekoration in der Innenstadt gesorgt. Wie das ablief.

Buchhandlung und Suppentraum: Wie in Zeitz organisiert wurde, dass die Innenstadt hübscher aussieht

Alle Hände voll zu tun hatten Carolin Gosserau (links), Mitarbeiterin Suppentraum und Buchhändlerin Sabine Mehland.

Zeitz/MZ. - „160 Kinder! Das sind viel mehr, als wir gehofft haben“, sagte eine rundum glückliche Sabine Mehland. Die Inhaberin der Gutenberg-Buchhandlung hatte es in diesem Jahr kurzerhand und kurzfristig gemeinsam mit dem Team vom „Suppentraum“ übernommen, die Zeitzer Kindertagesstätten zu bitten, doch wieder zu basteln und die Weihnachtsbäume an den Laternen in der Innenstadt zu schmücken.