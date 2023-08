Zeitz/MZ/ank - Der Buchbestand der Zeitzer Stadtbibliothek Martin Luther hat jetzt Zuwachs bekommen. Den Ukrainischen Tag der Unabhängigkeit, den 24. August, nutzen Vertreterinnen des Zeitzer Vereins Ukrainischen Zentrum für Integration und Kulturaustausch, um der Bücherei am Michaeliskirchhof Bücher über ihre Heimat zu spenden.

Die Spende solle helfen, hier das Wissen über die Ukraine zu erweitern. Die Werke sind in englischer und ukrainischer Sprache verfasst. Damit könne der Leser auf lockere Art und Weise Informationen über die Ukraine bekommen. Es gibt auch Informationen über das erste Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine zu lesen, so die Stadtverwaltung.

Anlässlich des Feiertages dankte das Zentrum den Menschen hierzulande „für die Unterstützung der Ukrainer in schweren Zeiten“. Am 24. August wehte in Zeitz vor dem Rathaus die ukrainische Flagge. Dazu sagt Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU): „Das Ukrainische Zentrum für Integration und Kulturaustausch trat mit dem Wunsch an uns heran, ob die Stadt an diesem Tag vorm Rathaus die Ukrainische Flagge hissen könnte.“ Dem Anliegen sei gern zugestimmt worden. Die Stadt könne so ein kleines Zeichen setzen und ihre Solidarität mit der Ukraine zeigen. Auch in Zeitz gebe es eine große Gemeinschaft an vor dem Krieg geflüchteten Ukrainern, die sich in der Stadt engagiere und mit Aktionen nicht nur die Integration unterstütze, sondern auch hiesige Vereine, Organisationen und Einrichtungen bereichere. Thieme wünsche den Menschen, dass sie schon bald wieder zurück in ihre Heimat können. „Aber bis dahin helfen und unterstützen wir, wo es geht und sei es nur mit dem Hissen der Fahne.“ Die Entscheidung über das Hissen von Fahnen vor dem Rathaus liegt laut Pressesprecher Lars Werner in der Entscheidungshoheit der Stadtverwaltung.