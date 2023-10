Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kayna/MZ. - Flurstücke mit dem Namen „der tote Mann“, „Leibsberg“ und ein Denkmal am Feldrain – Spuren der Völkerschlacht 1813 rund um Leipzig sind auch in der hiesigen Region zu finden. „Zum 200. Jubiläum der Völkerschlacht haben wir zwischen Kayna und Zettweil einen Gedenkstein errichtet. Wir nennen ihn liebevoll das kleine Völkerschlachtdenkmal“, erzählt Ortschronist Volker Thurm. Und so steht der Gedenkstein von Bildhauer Christian Späte jetzt seit zehn Jahren dort. „Nein, eine Feier zu dem kleinen Jubiläum gibt es in diesen Tagen nicht. Dazu fehlen uns im Heimatverein Kayna die Leute und die noch vorhandenen Mitglieder sind in der Mehrzahl ältere Senioren“, verrät der 60-Jährige. So habe zum Beispiel das kleine Museum Kayna-Stube in der Bahnhofstraße nicht mehr regelmäßig, sondern nur gelegentlich geöffnet.