Zeitz/MZ. - Mit einem offenen Brief hat sich die Zeitzer Stadtratsfraktion Zeitz21 an Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) gewandt. Auslöser ist eine Dokumentation im regionalen öffentlich-rechtlichen Fernsehen unter dem Titel „Schafft Zeitz den Neuanfang? Die Milliarden der Anderen“. Dort werde gefragt, ob die Stadt noch zu retten sei, zum Beispiel mit den Fördermillionen aus dem Kohleausstieg.

„Leider reiht es sich ein in eine lange Reihe von Darstellungen unserer Stadt, die einseitig negativ und desillusionierend sind“, heißt es in dem Brief, „wir teilen Ihre (OB) bereits geäußerte Kritik an solchen Darstellungen. Sie schaden dem Ruf unserer Stadt und erschweren die wichtige Arbeit, die wir im Stadtrat und gemeinsam mit der Bürgerschaft leisten.“ Dennoch wolle man es als Fraktion nicht beim Äußern von Kritik belassen.

„Der Neuanfang von Zeitz steht und fällt mit der Zusammenarbeit aller. Verwaltung, Zivilgesellschaft und interessierte Bürger müssen an einem Strang ziehen, um die Herausforderungen unserer Stadt zu bewältigen und die Chancen zu nutzen, die vor uns liegen, denn sie sind und werden wahrlich immens.“ Selbst im Filmbeitrag werden Menschen gezeigt, die sich für eine bessere Zukunft einsetzen würden, um das schlechte Image der Stadt hinter sich zu lassen.

Diese engagierten Bürgerinnen und Bürger, so Zeitz21, seien die Hoffnung. „Wir rufen daher alle auf: Lassen Sie sich nicht von negativen Darstellungen entmutigen. Glauben Sie an die Zukunft von Zeitz! Packen Sie mit an und gestalten Sie unsere Stadt gemeinsam zu einem Ort, an dem wir alle gerne leben. “