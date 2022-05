Brikettfabrik Herrmannschacht Zeitz und Bergbaumuseum Deuben bald ein Museum?

Deuben/Zeitz/MZ - Die Idee von einem Mitteldeutschen Bergbaumuseum als eines der „Leuchtturmprojekte“ für den Strukturwandel im Burgenlandkreis nimmt allmählich Formen an. Unter dessen Dach sollen das Museum Brikettfabrik „Herrmannschacht“ in Zeitz, das Bergbaumuseum in Deuben sowie die ehemalige Schachtanlage Paul II zusammengefasst werden, die allesamt von der Kohle-Industrie im Burgenlandkreis zeugen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<