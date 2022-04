Braucht Zeitz wieder klassische Sirenen als Warnsystem?

Zeitz/MZ - Wie soll die Bevölkerung gewarnt werden, wenn der Strom ausgefallen ist und Kommunikationskanäle, wie etwa Handynetze, zusammenbrechen? Katastrophen, wie jüngst das Hochwasser im Ahrtal, haben solche Fragen wieder in den Mittelpunkt gerückt, Und eine an sich einfache Antwort gebracht: Sirenen. Dumm nur, dass in den 1990er Jahren allein in Mitteldeutschland zehntausende Sirenen abgebaut wurden.