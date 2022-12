Bräuche und Sitten zu Weihnachten

Zeitz/MZ - Heiligabend ist ein ganz besonderer Tag im Jahr. Und das nicht nur für Kinder. Auch die Großen, die längst nicht mehr wirklich auf den Weihnachtsmann warten, empfinden diese Zeit als etwas Besonderes. Und so gibt es auch so manches Ding, das einfach zu Weihnachten gehört. Natürlich der Weihnachtsbaum. Der steht zumeist im Wohnzimmer an exponierter Stelle und wird oft mit von Generation zu Generation weitergegebenem Schmuck „bekleidet“. Der Weihnachtsbaum gilt als typisch deutsch. Die Tradition an sich kommt aus dem Elsass und aus dem Rheinland. Die Bäume, die im Elsass in den Kirchen geschmückt und aufgehängt wurden und später nach und nach die Wohnstuben eroberten, wurden mit Äpfeln geschmückt. Die Legende sagt, dass in einem Jahr, in dem es eine sehr schlechte Apfelernte gab, die Weihnachtskugel erfunden wurde...