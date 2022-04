Brandstifter aus Zeitz muss hinter Gitter

Zeitz/MZ - Auf eine Bewährungsstrafe, wie es sein Verteidiger noch gefordert hatte, konnte jetzt ein Zeitzer vor dem Amtsgericht am Herzog-Moritz-Platz nicht hoffen. Dazu war die Schwere seiner Straftaten einfach zu groß. Deswegen muss er jetzt für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Im Spätsommer des vergangenen Jahres hatte er vier Lauben in der Kleingartenanlage „Neues Leben“ in Zeitz angezündet. Anfang November goss er dann Benzin an der Tankstelle in der Geußnitzer Straße aus und zündete dieses an. Der Brand ging allerdings schnell wieder aus. Kurz danach wurde der Mann verhaftet und er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.