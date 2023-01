Zeitzer Feuerwehr im Einsatz: „Das ist eine Steigerung“ - Flammen am Elsterradweg und am Zeitzer Michaelpark

Für die Zeitzer Feuerwehr wird die Nacht zum Dienstag wieder ein Dauereinsatz. Was sich hinter einem vermeintlichen Flächenbrand tatsächlich verbirgt.

Am Elsterradweg (Foto) und im Michaelpark an der Zeitzer Friedensstraße brannten eine Braune und Blaue Tonnen und Paletten.

Zeitz/MZ - „Das hat eine neue Qualität“, sagt der Sachgebietsleiter Brand- und Katastrophenschutz René Heinrich angesichts der Meldungen, die ihn in der Nacht auf Dienstag erreichten: Erst brannte gegen 17.30 Uhr eine Braune Tonne am Elsterradweg (Brückenweg) unweit vom Zeitzer Bahnhof. Dann wurden die Einsatzkräfte gegen 0.30 Uhr zu einem Flächenbrand an der Geraer Straße gerufen.