Brandschützer suchen neues Logo

Osterfeld/MZ - Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wethautal sucht derzeit zu Werbezwecken ein Logo und einen knackigen Slogan. Dafür setzen die Brandschützer nicht nur auf eigene Ideen, sondern sie haben einen kleinen Wettstreit ausgerufen, an dem sich kreative Köpfe noch bis zum 14. Oktober beteiligen können. Als Preis für die beste Einsendung winkt ein Tankgutschein in Höhe von 25 Euro. Wichtig sei, dass sowohl das Logo als auch der Slogan einen Wiedererkennungswert haben, so heißt es in dem Aufruf.