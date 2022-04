Brandhaus in Tröglitz kommt in Leipzig unter den Hammer

Tröglitz/MZ - Am 20. Mai werden im Rahmen der sächsischen Grundstücksauktion einige Häuser aus Zeitz versteigert. Dazu gehören Mehrfamilienhäuser in der Parkstraße 21, Messerschmiedestraße 8 und in der Auestraße 16/17. Von besonderem öffentlichem Interesse dürfte ein Angebot aus Tröglitz sein. Hier steht das Haus in der Thälmannstraße 28 bis 30 zum Verkauf.