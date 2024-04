In Zeitz ist es zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen.

Zeitz/DUR. - Am Freitag, 12. April 2024, ist es gegen 11 Uhr aus noch unbekannten Gründen zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Kramerstraße gekommen in Zeitz gekommen.

Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, ein Vollbrand konnte jedoch durch die Feuerwehr verhindert werden, heißt es. Aufgrund der Löscharbeiten sei das Haus aktuell nicht bewohnbar.

Menschen kamen laut Polizei nicht zu Schaden, der entstandene Sachschaden ließe sich zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht bestimmen. Eine Brandermittlung wurde eingeleitet.