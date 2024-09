Um die 60 Einsatzkräfte aus sechs Feuerwehren rücken Sonntag zu einem Brand in Roda aus. Das Haus einer dreiköpfigen Familie wird beschädigt. Was die Polizei als Ursache vermutet.

Nicht nur der Hobbyraum hat beim Feuer in Roda Schaden genommen

Roda/MZ. - Trauer und Leere, das sei das, was er fühle, wenn er auf sein Wohnhaus schaue. Das sagte Montagnachmittag der Besitzer jenes Rodaer Hauses, in dessen Anbau es am Sonntagmittag gebrannt hat.