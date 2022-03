Zeitz/MZ - Zu einem Brand in einem Zeitzer Mehrfamilienhaus ist die Feuerwehr am Montagnachmittag ausgerückt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war im Steinsgraben in einem Wohnzimmer ein elektrisches Gerät in Flammen aufgegangen, offenbar wegen eines technischen Defekts. Die Mieter der Wohnung sind laut Polizei unverletzt geblieben.