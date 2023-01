In einer Zeitzer Wohnung ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen.

Zeitz/MZ - Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro ist am Mittwochabend bei einem Wohnungsbrand in der Karl-Marx-Straße in Zeitz entstanden. Laut Polizei konnte die Feuerwehr die Flammen löschen. Verletzt wurde niemand. Das Feuer sei vermutlich wegen eines Gerätedefekts in der Küche ausgebrochen, als der Mieter nicht zu Hause war.