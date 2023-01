Eine Frage wird in Zeitz jetzt oft gestellt: Wechselt Feuerteufel das Revier?

In Zeitz-Ost scheint Ruhe eingekehrt zu sein. Zwei Container brannten Silvester in der Völkerfreundschaft. Wie das Anwohner aufnehmen.

Zeitz/MZ - Geht die Brandserie, die seit Mitte Dezember Zeitz-Ost in Atem hält, weiter? Nach den beiden Bränden am 28. Dezember in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße ist zumindest dort Ruhe eingekehrt. Anwohner hatten an diesem Abend verlauten lassen, dass sie den Brandstifter gesehen hätten und es erstmals auch eine Beschreibung von ihm gäbe.