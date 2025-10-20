Premiere für die erste Boxnacht in der Turnhalle der Berufsschule: Spannung, attraktive Titelkämpfe und fachkundiges Publikum. Zeitzer holen zwei Deutsche Meister-Titel.

Boxen: Zwei Deutsche Meister kommen jetzt aus Zeitz

Am Samstag fand die erste Zeitzer Boxnacht in der Turnhalle der Berufsschule statt. Hugo Gluth mit seinen Trainern auf dem Weg zum ersten Kampf.

Zeitz/MZ. - So sehen Sieger aus: Armando Hokic und Angelo Senkbeil vom BC Empor Zeitz gewannen Samstagnacht ihre Box-Kämpfe und den Deutschen Meistertitel der CBU (Commander Box Union). „Ich freue mich riesig“, sagt Armando Hokic. Seit zwei Jahren boxt er in Zeitz, wird von Frank Hauschild und Dominik Behnert trainiert. „Meine Strategie für den Kampf? Auf die Deckung achten und saubere Schläge setzen“, sagt der 17-jährige Armando Hokic.